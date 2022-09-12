Путин заявил о неизбежности «дедоллоризации» России
Владимир Путин утверждает, что тотальная дедолларизация России является неизбежным процессом.
В ходе выступления Владимира Путина от 12.09.22 российский президент сообщил, что считает неизбежным процесс постепенной дедолларизации России. По мнению Путина, данный процесс уже запущен после того, как Запад ужесточил антироссийские санкции.
Владимир Путин уверен, что мировая общественность окончательно утратила доверие к доллару после того, как в рамках санкций коллективный Запад начал планомерно изымать российские активы, что противоречит законодательству государств, которые конфискуют активы России по указке США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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