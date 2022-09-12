WSJ: Россия не виновата в энергетическом кризисе Европы
Американская газета The Wall Street Journal утверждает, что к энергетическому кризису в Евросоюзе привела не Россия, а сами европейские политики.
12 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что СМИ и западные политики ошибочно обвиняют России и Владимира Путина и Россию в манифестации энергетического кризиса в Европе, однако виновны в данной ситуации сами европейские страны.
По данным WSJ, причиной роста цен на энергию в Евросоюзе являются платные квоты, которые повышают стоимость энергоресурсов в ЕС в случае увеличения выбросов углекислого газа в атмосферу. Поскольку после введения антироссийских санкций европейцы стали чаще использовать уголь для отопления, атмосфера в Европе стала более грязной, что повысило стоимость квот.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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