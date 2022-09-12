Путин: в России идёт неизбежный процесс дедолларизации
Президент РФ Владимир Путин допустил создание «подушки безопасности» в условиях неизбежного процесса дедолларизации в России.
12 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики заявил о том, что в России главным приоритетом развития макроэкономики в настоящее время является сохранение её стабильного и устойчивого развития.
Путин также рассказал, что в настоящее время ведутся активные споры касательно необходимости создания финансовой «подушки безопасности», которая смогла бы обеспечить полноценную перестройку российской экономики в условиях «известного и неизбежного процесса дедолларизации».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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