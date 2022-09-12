Российские туристы с 1 октября смогут отправиться на Кубу и в Венесуэлу прямыми рейсами

Ассоциация туроператоров заявила, что Россию, Кубу и Венесуэлу после перерыва вновь свяжут прямые рейсы.

12 сентября представитель Ассоциации туроператоров Анна Подгорная в пресс-релизе сообщила, что российская авиакомпания Nordwind Airlines получила все необходимые разрешения для совершения прямых полётов из Россию на Кубу и в Венесуэлу.

Отмечается, что российские туроператоры, сотрудничающие с Nordwind Airlines, планируют отправить не менее 60 000 российских туристов на отдых в две карибские страны без пересадок и технических остановок.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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