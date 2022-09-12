Reuters: из-за обстрелов в Харькове снова провали свет и водоснабжение

Издание Reuters рассказало о пропаже электроэнергии и водоснабжения в Харькове и прилегающих городах.

12 сентября американская газета Reuters со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова сообщила, что в городе и расположенном рядом с ним населённых пунктах вновь пропали электричество и регулярное водоснабжение. По словам Терехова, из-за данных неполадок внушительная часть инфраструктуры в регионе не работает.

Днём ранее Владимир Зеленский заявил, что российские войска якобы обстреляли электростанцию в Харькове, что вызвало массовые блэкауты (отключения электроэнергии) по всей территории Украины.