Reuters: из-за обстрелов в Харькове снова провали свет и водоснабжение
Издание Reuters рассказало о пропаже электроэнергии и водоснабжения в Харькове и прилегающих городах.
12 сентября американская газета Reuters со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова сообщила, что в городе и расположенном рядом с ним населённых пунктах вновь пропали электричество и регулярное водоснабжение. По словам Терехова, из-за данных неполадок внушительная часть инфраструктуры в регионе не работает.
Днём ранее Владимир Зеленский заявил, что российские войска якобы обстреляли электростанцию в Харькове, что вызвало массовые блэкауты (отключения электроэнергии) по всей территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Рогов: Киев готовит большое наступление на ЗАЭС с ракетами и артиллерией
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Iltalehti: МИД Финляндии считает незаконным запрет выдачи виз россиянам
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка