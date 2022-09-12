Владимир Путин: Россия уверенно справляется с давлением Запада
Президент Российской Федерации заявил, что западная тактика блицкрига не сработала.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что страна уверенно справляется с давлением Запада и тактика блицкрига не сработала.
"Мы не допустим резкого спада экономики. Удалось быстро стабилизировать инфляцию", — сказал президент России.
Владимир Путин подчеркнул, что экономика работает стабильно и постепенно переходит к росту.
Опубликовано: Максим Алексеев
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