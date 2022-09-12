Кинофильм Три тысячи лет желаний стал лидером по кассовым сборам за выходные

Лента оказалась самой успешной в кинопрокате во время уик-энда, собрав свыше 49,4 млн российских рублей в кинотеатрах Российской Федерации и стран СНГ.

В фильме рассказывается о джинне, просидевшем запертым в сосуде 3 тысячелетия.

Он видел смену многочисленных хозяев, но никто несчастному не желал дать ему свободу.

В результате судьба нового Хоттабыча попадает в руки Алетеи, которая прекрасно осведомлена о возможности получить исполнение трех желаний, но только ТРИ.

Поэтому и не спешащих их загадывать...

Опубликовано: Сергей Крамич

 

 













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