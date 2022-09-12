Премьерный ролик новой "Русалочки" собрал свыше миллиона дизлайков
Компания Дисней запустила в свободный доступ тизер фильма "Русалочка", в котором в главной роли предстала перед зрителями Холли Бэйли.
Хотя в ютубе предусмотрительно было отключена демонстрация количества дизлайков, их число можно было узнать при помощи специального расширения. Выяснилось, что наряду с тремястами тысячами лайков зрители наградили ролик свыше чем миллионом дизлайков.
Такой результат был достигнут всего за 2 дня. Видимо, это реакция на то, что главную героиню играет афроамериканка. Зрители полагают, что у Русалочки должен быть белый цвет кожи.
Опубликовано: Сергей Крамич
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