Премьерный ролик новой "Русалочки" собрал свыше миллиона дизлайков

Компания Дисней запустила в свободный доступ тизер фильма "Русалочка", в котором в главной роли предстала перед зрителями Холли Бэйли.

Хотя в ютубе предусмотрительно было отключена демонстрация количества дизлайков, их число можно было узнать при помощи специального расширения. Выяснилось, что наряду с тремястами тысячами лайков зрители наградили ролик свыше чем миллионом дизлайков.

Такой результат был достигнут всего за 2 дня. Видимо, это реакция на то, что главную героиню играет афроамериканка. Зрители полагают, что у Русалочки должен быть белый цвет кожи.