Дмитрий Медведев: наши «ультиматумы» Украине сейчас это только «детская разминка»
Заместитель председателя Совета безопасности России прокомментировал слова Владимира Зеленского о нежелании разговаривать с теми, кто выдвигает ультиматумы.
В своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова Владимира Зеленского о нежелании разговаривать с теми, кто ведет диалог с помощью ультиматумов.
"Некто Зеленский сказал, что не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Наши "ультиматумы" это только "детская разминка" в сравнении с тем, что будут дальше. Зеленский их знает. Тотальная капитуляция Киева на условиях России", — написал Медведев.
Ранее президент Украины заявил, что не готов вести переговоры с Россией.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка