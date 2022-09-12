Дмитрий Медведев: наши «ультиматумы» Украине сейчас это только «детская разминка»

Заместитель председателя Совета безопасности России прокомментировал слова Владимира Зеленского о нежелании разговаривать с теми, кто выдвигает ультиматумы.

В своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова Владимира Зеленского о нежелании разговаривать с теми, кто ведет диалог с помощью ультиматумов.

"Некто Зеленский сказал, что не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Наши "ультиматумы" это только "детская разминка" в сравнении с тем, что будут дальше. Зеленский их знает. Тотальная капитуляция Киева на условиях России", — написал Медведев.

Ранее президент Украины заявил, что не готов вести переговоры с Россией.