Politico: правление Карла III уничтожит Британское содружество наций

Журналисты издания Politico утверждает, что восхождение Карла III на королевский престо в Британии грозит ему потерей некоторых немаловажных титулов.

12 сентября обозреватель издания Politico Мэгги Миллер сообщила, что после воцарения Карла третьего на престоле Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы второй множество государств могут выйти из-под влияния британской короны.

Известно, что Карл третий взял правление над Великобританией и Северной Ирландией, а также ещё 14 странами, однако они могут отказаться от британского протектората, поскольку терпели данную формальность только из-за авторитета Елизаветы второй, не желая её обижать. Теперь же Елизавета вторая мерта, и эти страны могут выйти из тени Лондона.