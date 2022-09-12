Politico: правление Карла III уничтожит Британское содружество наций
Журналисты издания Politico утверждает, что восхождение Карла III на королевский престо в Британии грозит ему потерей некоторых немаловажных титулов.
12 сентября обозреватель издания Politico Мэгги Миллер сообщила, что после воцарения Карла третьего на престоле Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы второй множество государств могут выйти из-под влияния британской короны.
Известно, что Карл третий взял правление над Великобританией и Северной Ирландией, а также ещё 14 странами, однако они могут отказаться от британского протектората, поскольку терпели данную формальность только из-за авторитета Елизаветы второй, не желая её обижать. Теперь же Елизавета вторая мерта, и эти страны могут выйти из тени Лондона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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