В Харькове в очередной раз отключились электричество и водоснабжение

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении электричества и водоснабжения в городе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

В понедельник днём, 12 сентября 2022 года, мэр Харькова Игорь Терехов в своём Telegram-канале заявил, что в результате атак ВСУ в городе выведены из строя объекты критической инфраструктуры, что привело к полному обесточиванию центра Харьковской области.

Терехов добавил, что из-за обстрелов украинскими военнослужащими Харькова в городе, помимо отключения электрической энергии, также отмечается прекращение подачи воды и проблемы с доступом в интернет.

Помимо прочего сообщается, что в по техническим причинам временно приостановлено движение на линиях харьковского метрополитена. Специалисты ведут активную работу по устранению последствий обстрелов со стороны Украины.