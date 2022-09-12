В Харькове в очередной раз отключились электричество и водоснабжение
Глава Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении электричества и водоснабжения в городе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
В понедельник днём, 12 сентября 2022 года, мэр Харькова Игорь Терехов в своём Telegram-канале заявил, что в результате атак ВСУ в городе выведены из строя объекты критической инфраструктуры, что привело к полному обесточиванию центра Харьковской области.
Терехов добавил, что из-за обстрелов украинскими военнослужащими Харькова в городе, помимо отключения электрической энергии, также отмечается прекращение подачи воды и проблемы с доступом в интернет.
Помимо прочего сообщается, что в по техническим причинам временно приостановлено движение на линиях харьковского метрополитена. Специалисты ведут активную работу по устранению последствий обстрелов со стороны Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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