Минфин России: доходы бюджета падают второй месяц подряд
Министерство финансов России сообщило о снижении доходов федерального бюджета.
Министерство финансов Российской федерации сообщил о снижении второй месяц подряд доходов государственного бюджета. В августе этот показатель составлял - 11%, в июле - 26%.
Доходы от продажи углеводородов сократились до 1,157 триллиона рублей (на 14% меньше, чем в августе 2021 года).
В Минфине подчеркнули, что данные об исполнении госбюджета предварительные и могут меняться.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Рогов: Киев готовит большое наступление на ЗАЭС с ракетами и артиллерией
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Iltalehti: МИД Финляндии считает незаконным запрет выдачи виз россиянам
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка