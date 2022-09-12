Минфин России: доходы бюджета падают второй месяц подряд

Министерство финансов России сообщило о снижении доходов федерального бюджета.

Министерство финансов Российской федерации сообщил о снижении второй месяц подряд доходов государственного бюджета. В августе этот показатель составлял - 11%, в июле - 26%.

Доходы от продажи углеводородов сократились до 1,157 триллиона рублей (на 14% меньше, чем в августе 2021 года).

В Минфине подчеркнули, что данные об исполнении госбюджета предварительные и могут меняться.