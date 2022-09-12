Украина заявила, что отобрала у россиян 500 км2 на юге страны
Украинская армия заявила в понедельник, 12 сентября, что за две недели контрнаступления в «отвоевала у русских 500 км2» территории, тем самым дав свою первую количественную оценку своих территориальных завоеваний.
«Наши успехи за последние две недели весьма убедительны, — заявила прессе Наталья Гуменюк, военный пресс-секретарьгруппы Юг, — мы освободили около 500 км2».
По ее словам, населенные пункты Высокополье, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка «полностью находятся под украинскими знаменами».
Украина объявила, что в общей сложности отбила у русских около 3000 км2 во время «молниеносного контрнаступления на северо-востоке, в Харьковской области», вынудив российские войска отступить.
На юге украинская операция, начата чуть раньше, но похоже, продвигается медленнее. Кирилл Стремоусов, заместитель главы областной администрации в Херсоне, заявил агентству РИА Новости, что ситуация «находится под контролем России».
«Эволюция, как в Харькове, просто невозможна», — сказал он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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