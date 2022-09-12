Украина заявила, что отобрала у россиян 500 км2 на юге страны

Украинская армия заявила в понедельник, 12 сентября, что за две недели контрнаступления в «отвоевала у русских 500 км2» территории, тем самым дав свою первую количественную оценку своих территориальных завоеваний.

«Наши успехи за последние две недели весьма убедительны, — заявила прессе Наталья Гуменюк, военный пресс-секретарьгруппы Юг, — мы освободили около 500 км2».

По ее словам, населенные пункты Высокополье, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка «полностью находятся под украинскими знаменами».

Украина объявила, что в общей сложности отбила у русских около 3000 км2 во время «молниеносного контрнаступления на северо-востоке, в Харьковской области», вынудив российские войска отступить.

На юге украинская операция, начата чуть раньше, но похоже, продвигается медленнее. Кирилл Стремоусов, заместитель главы областной администрации в Херсоне, заявил агентству РИА Новости, что ситуация «находится под контролем России».

«Эволюция, как в Харькове, просто невозможна», — сказал он.