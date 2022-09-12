Пушилин заявил об успехах союзных сил на артёмовском направлении

Пушилин заявил, что служащие Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР достигли определённых успехов на артёмовском направлении фронта.

12 сентября глава ДНР Денис Пушилин в своём интервью специально для телеканала «Россия 24» заявил, что невзирая на все заявления киевского режима, военнослужащие союзных сил достигли «определённых успехов» на артёмовском в ходе спецоперации.

Пушилин отказался дать более развёрнутый комментарий, так как считает, что украинская сторона отслеживает каждую поступающую информацию о перемещениях служащих Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР на Донбассе, в том числе на российском телевидении.