Пушилин заявил об успехах союзных сил на артёмовском направлении
Пушилин заявил, что служащие Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР достигли определённых успехов на артёмовском направлении фронта.
12 сентября глава ДНР Денис Пушилин в своём интервью специально для телеканала «Россия 24» заявил, что невзирая на все заявления киевского режима, военнослужащие союзных сил достигли «определённых успехов» на артёмовском в ходе спецоперации.
Пушилин отказался дать более развёрнутый комментарий, так как считает, что украинская сторона отслеживает каждую поступающую информацию о перемещениях служащих Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР на Донбассе, в том числе на российском телевидении.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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