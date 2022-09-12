Британский журналист Блэклок предупредил о возможном свержении правительств в Европе

Обозреватель китайской газеты Global Times Марк Блэклок предупредил Европу о возможном свержении правительств из-за возникшего энергокризиса.

В понедельник утром стало известно о том, что китайское издательство Global Times опубликовало материал в котором британский обозреватель Марк Блэклок сообщает, что угроза энергетического коллапса очень велика. В Европе стремительно растут цены на энергоносители, сильно дорожают отопление, продукты питания.

Британский журналист Блэклок утверждает, что возмущение европейцев растёт, в связи с этим в странах ЕС могут вспыхнуть беспорядки, которые непременно приведут к свержению правительств Европейских государств.