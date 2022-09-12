Британский журналист Блэклок предупредил о возможном свержении правительств в Европе
Обозреватель китайской газеты Global Times Марк Блэклок предупредил Европу о возможном свержении правительств из-за возникшего энергокризиса.
В понедельник утром стало известно о том, что китайское издательство Global Times опубликовало материал в котором британский обозреватель Марк Блэклок сообщает, что угроза энергетического коллапса очень велика. В Европе стремительно растут цены на энергоносители, сильно дорожают отопление, продукты питания.
Британский журналист Блэклок утверждает, что возмущение европейцев растёт, в связи с этим в странах ЕС могут вспыхнуть беспорядки, которые непременно приведут к свержению правительств Европейских государств.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Рогов: Киев готовит большое наступление на ЗАЭС с ракетами и артиллерией
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Iltalehti: МИД Финляндии считает незаконным запрет выдачи виз россиянам
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка