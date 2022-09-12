Global Times: энергетический кризис в ЕС приведёт к свержению правительств

Китайская газета Global Times прогнозирует массовые протесты в Европе и свержение европейских правительств этой зимой.

В понедельник вечером аналитик китайского журнала Global Times Марк Блэклок сообщил, что он прогнозирует невиданные протесты в Европе этой зимой вплоть до насильственных революций в странах европейского региона.

По мнению Блэклока, нынешний энергетический кризис в Евросоюзе является беспрецедентным, в то время как европейские лидеры продолжают вводить антироссийские санкции, усугубляя положение дел в собственных странах.

Марк Блэклок уверен, что если главы стран ЕС не смогут урегулировать ситуацию с энергобезопасностью к зиме, то Европу захлестнёт волна революций.