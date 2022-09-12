Пушилин: союзные силы продвигаются на донецком и угледарском направлениях

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что союзные войска России и Донбасса продвигаются по направлению к Донецку и Угледару.

12 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы армий России, ДНР и ЛНР ведут успешные наступательные действия на донецком и угледарском направлениях. По словам Пушилина, накануне противник понёс большие потери в военной технике и живой селе по направлению фронта к Донецку.

Также Денис Пушилин утверждает, что на угледарском направлении ситуация значительно сложении, однако российские и донбасские войска часто перехватывают инициативу и прорываются вперёд благодаря исключительному героизму солдат.