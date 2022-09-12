Офис Зеленского может разрешить украинцам пересекать границу с РФ и Беларусью
На сайте офиса Владимира Зеленского появился призыв разрешить гражданам Украины пересекать границу с Беларусью и Россией.
12 сентября на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, призывающая администрацию Киева разрешить простым украинцам пересекать границу с Россией и Беларусью для решения вопросов наследства, встречи с родственниками и налаживания социокультурных связей между странами постсоветского пространства.
Автор петиции задаётся риторическим вопросом о том, почему украинцы могут пересекать государственную границу со странами Евросоюза, но не могут поехать в Беларусь и Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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