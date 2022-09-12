Медведев пригрозил Украине требованием полной капитуляции
Бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил Украине, полной капитуляцией в результате СВО.
Дмитрий Медведев пишет в Telegram-канале, что Россия потребует безоговорочной капитуляции, если руководство в Киеве не примет нынешние условия переговоров.
«Нынешние «ультиматумы» — детская забава по сравнению с требованиями в будущем (...): полная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка