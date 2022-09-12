Медведев пригрозил Украине требованием полной капитуляции

Бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил Украине, полной капитуляцией в результате СВО.

Дмитрий Медведев пишет в Telegram-канале, что Россия потребует безоговорочной капитуляции, если руководство в Киеве не примет нынешние условия переговоров.

«Нынешние «ультиматумы» — детская забава по сравнению с требованиями в будущем (...): полная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев.