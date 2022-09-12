Глава ВГА Херсона Сальдо записал первое видеообращение после отравления

Лидер временной гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо записал первое видеообращение после того, как был отравлен.

Вечером 12 сентября лидер ВГА Херсона и области Владимир Сальдо записал своё первое видеообращение после того, как летом текущего года был отравлен украинскими диверсантами. По словам Сальдо, вопреки сообщениям украинских и западных СМИ, он не умер и был доставлен в Россию, где проходил лечение у высококвалифицированных врачей.

Также Владимир Сальдо утверждает, что хоть он и проходил реабилитацию, он никогда не оставлял вопросы, связанные с управлением Херсонской областью.