Глава ВГА Херсона Сальдо записал первое видеообращение после отравления
Лидер временной гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо записал первое видеообращение после того, как был отравлен.
Вечером 12 сентября лидер ВГА Херсона и области Владимир Сальдо записал своё первое видеообращение после того, как летом текущего года был отравлен украинскими диверсантами. По словам Сальдо, вопреки сообщениям украинских и западных СМИ, он не умер и был доставлен в Россию, где проходил лечение у высококвалифицированных врачей.
Также Владимир Сальдо утверждает, что хоть он и проходил реабилитацию, он никогда не оставлял вопросы, связанные с управлением Херсонской областью.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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