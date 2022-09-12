Жители Ростовской области массово сообщают о громком взрыве
Вечером 12 сентября множество российских СМИ сообщило о том, что жители Ростова и прилегающих городов слышали звук взрыва.
Вечером понедельника российские журналисты сообщают, что во множестве городов Ростовской области России местные жители массово сообщают о звуке взрыва, который был слышен в регионе. Некоторые из сообщивших утверждают, что в их домах разбились стёкла и повреждены окна.
Вместе с тем жители Таганрога публикуют видеозапись, на которой видно, как в небе над городом работают системы ПВО. Позднее в сети появилось видео последствий попадания ракеты до жилым домам в Таганроге, однако журналисты не могут подтвердить, действительно ли оба видео свежие и происходят в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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