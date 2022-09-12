Модели с необычной внешностью, которые меняют лицо современной моды

На подиумах и в модных журналах все больше людей с необычной внешностью раздвигают границы и пытаются изменить наше представление о красивых моделях.

Мелани Гайдос

Мелани - девочка, страдающая редким генетическим заболеванием, которое влияет на рост зубов, волос, ногтей и даже мелких костей.

Но это не помешало ей сделать карьеру в модельном бизнесе.

Все началось с того, что ее выбрали на главную роль в клипе немецкой метал-группы "Рамштайн". С тех пор она стала очень популярной моделью, а также актрисой.

Рефилве Модиселл

Рефилве Модиселл наиболее известна как первая в Южной Африке профессиональная модель-альбинос.

Она начала свою карьеру в 13 лет и, несмотря на альбинизм и уникальные черты лица, стала успешной моделью.

Рефилве даже выбрала себе прозвище "Ваниллаблак" в социальных сетях.

Настя Кумарова

На первый взгляд, Настя Кумарова похожа на красивую и хрупкую фарфоровую куклу.

Но на самом деле она страдает от альбинизма - заболевания, при котором у нее недостаточно пигмента в глазах, волосах и коже.

Однако это не помешало ей стать милой моделью.

Мадлен Стюарт

Мадлен Стюарт, 25-летняя модель с синдромом Дауна, - очень смелый и сильный человек, который не боится своего состояния.

Чтобы осуществить свою мечту - участвовать в модных показах, она полностью изменила свой образ жизни и похудела более чем на 19 килограммов.

Ее усилия не пропали даром: в 2015 году она стала второй женщиной-моделью с синдромом Дауна, которая вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке.