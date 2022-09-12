Модели с необычной внешностью, которые меняют лицо современной моды
На подиумах и в модных журналах все больше людей с необычной внешностью раздвигают границы и пытаются изменить наше представление о красивых моделях.
Мелани Гайдос
Мелани - девочка, страдающая редким генетическим заболеванием, которое влияет на рост зубов, волос, ногтей и даже мелких костей.
Но это не помешало ей сделать карьеру в модельном бизнесе.
Все началось с того, что ее выбрали на главную роль в клипе немецкой метал-группы "Рамштайн". С тех пор она стала очень популярной моделью, а также актрисой.
Рефилве Модиселл
Рефилве Модиселл наиболее известна как первая в Южной Африке профессиональная модель-альбинос.
Она начала свою карьеру в 13 лет и, несмотря на альбинизм и уникальные черты лица, стала успешной моделью.
Рефилве даже выбрала себе прозвище "Ваниллаблак" в социальных сетях.
Настя Кумарова
На первый взгляд, Настя Кумарова похожа на красивую и хрупкую фарфоровую куклу.
Но на самом деле она страдает от альбинизма - заболевания, при котором у нее недостаточно пигмента в глазах, волосах и коже.
Однако это не помешало ей стать милой моделью.
Мадлен Стюарт
Мадлен Стюарт, 25-летняя модель с синдромом Дауна, - очень смелый и сильный человек, который не боится своего состояния.
Чтобы осуществить свою мечту - участвовать в модных показах, она полностью изменила свой образ жизни и похудела более чем на 19 килограммов.
Ее усилия не пропали даром: в 2015 году она стала второй женщиной-моделью с синдромом Дауна, которая вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке.
Опубликовано: Антон Райт
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