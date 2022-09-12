The Guardian: Лиз Трасс начала борьбу с инакомыслием в кабинете министров

Британский премьер Лиз Трасс начала борьбу с опытными чиновниками, придерживающихся отличных от неё взглядов.

12 сентября обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс рассказал о схожей черте новоизбранного премьер-министра Соединённого Королевства Лиз Трасс и бывшего президента США Дональда Трампа.

Дженкинс утверждает, что Трасс, подобно Трампу, не терпит инакомыслия в рядах государственных служащих и доказательством этому служит недавнее увольнение главы казначейства экономиста Тома Шолара и советника по нацбезопасности Стивена Лавгроува, чьи взгляды в корне не совпадают с мнением преемницы Джонсона.