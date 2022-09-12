Макс Барских заменил псевдоним и запел по-английски

После ряда неудачных синглов на украинском певец решил взять себе сценическое имя Mick Sunday.

Макс Барских рассказал своим подписчикам новости о скором выходе его альбома на английском языке, сообщает Рамблер.

Как сообщает «Слово и Дело», после ряда неудачных синглов на украинском певец решил сменить псевдоним. Теперь он будет выступать под именем Mick Sunday.

Издание напоминает, что после начала спецоперации Макс Барских подверг критике действия Москвы, назвав РФ «дырявой страной».

Певец также отменил свои выступления и при этом отказался возвращать зрителям деньги за билеты. Артист заявил, что они пойдут на поддержку ВС Украины.

В апреле Макс Барских заявил, что намерен вступить в состав ВСУ после 2-недельных курсов. Но через месяц исполнитель отказался от этой идеи, уехал в США и выступает там на частных и публичных мероприятиях.