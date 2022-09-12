Церемония прощания с Елизаветой II началась в Эдинбурге

В столице Шотландии Эдинбурге началось прощание с Елизаветой II, куда пришли все члены королевской семьи.

Вечером 12 сентября в Эдинбурге стартовала церемония прощания с Елизаветой второй, в рамках которой гроб с телом бывший королевой Великобритании пронесли по улицам города, позднее доставив его в часовню Эгидия, где пройдёт поминальное богослужение.

Известно, что за машиной с гробом Елизаветы в процессии шли её четверо детей включая нового британского короля Карла третьего, который до официального вступления в должность был принцем Чарльзом.