Садоводы назвали оптимальные сроки посадки малины осенью

В средней полосе это вторая половина сентября, до заморозков растение сумеет хорошо укорениться.

Малину можно сажать как весной, так и осенью. Но при посадке под зиму запаздывать с посадкой нельзя, потому что в обратном случае растение не успеет хорошо укорениться и, при отсутствии снежного покрова, во время заморозков - вымерзнуть.

В целом сроки посадки нужно соотносить с почвой участка. Если они легкие, суглинистые и суперпесчаные, лучше сажать малину в сентябре.

А на более тяжелых суглинистых грунтах малину лучше сажать весной, потому что они более плотные, холодные, и осенью нередко переувлажнены. А это - помеха приживаемости саженцев, создающая опасность их гибели в зимний период.

К посадке малины нужно приступать сразу, как осядет почва после обработки. Желательно, чтобы ряды были направлены с севера на юг, потому что это обеспечит хорошее освещение растений и солнечный обогрев почвы. Если плантация под наклоном, ряды лучше располагать поперек.

Перед посадкой саженцы нужно тщательно осмотреть, отбраковать слабые, подрезать поврежденные либо загнившие корни. После обрезки корни нужно обмакнуть в почвенную болтушку.

Сажать в заранее подготовленные посадочные лунки 30х35 см. При посадке корни расправить, чтобы не скручивались и не загибались. При засыпке землей грунт между корнями разровнять, слегка потряхнуть саженец, чтобы не было пустот, и уплотнить.

Саженцы сразу полить (из расчета ведро воды на 3–4 растения). Затем почву мульчировать перепревшим навозом, торфокомпостом или просто сухой землей.