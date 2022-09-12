Франция продолжит выдачу виз россиянам, изменив правила оформления заявки

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, увеличив сборы и сроки рассмотрения заявок.

12 сентября пресс-служба посольства Французской Республики в Российской Федерации сообщила, что после отмены действия соглашения ЕС об упрощённом визовом режиме с РФ, россияне по-прежнему смогут получить визы для посещения Франции.

Во французской дипмиссии уточнили, что согласно требованиям Европейского союза, визовый сбор для граждан России увеличится более чем в 2 раза, также как и сроки рассмотрения заявки на получение въездной визы, которые теперь составят до 45 дней с момента подачи документов.