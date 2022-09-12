У Виктории Бони случился отек мозга
Светская львица собиралась совершить восхождение на одну из самых крупных гор в Гималаях .
Виктория Боня недавно объявила, что уходит в горы. Светская львица готовилась к восхождению на 8 тысяч метров на гору Манаслу, но ее планам не суждено было сбыться.
42-летняя воспитанница "Дома-2" делилась с поклонниками тем, что тщательно изучила место, куда ей предстоит отправиться.
"Это моя мечта, которую я много лет взращивала. Я смотрела много документальных фильмов, очень много читала. Это мой челлендж. Я иду, чтобы понять - кто я, что я и как я справляюсь с собственными страхами", - цитирует Боню КП.
Дива несколько недель готовилась к предстоящим приключениям: бегала в кислородной маске, проводила тренировки для ног, сдавала анализы.
Тем не менее, на гору женщина не попала. Вика в соцсетях сообщила страшное. Боня целых пять дней была без душа, а сейчас ее мучают головные боли и бессонница. "Отек всего тела, включая мозг", - шокировала признанием публику Боня.
Она выложила в блоге фото, показав, как сейчас выглядит. Женщина предстала сидящей в палатке, совсем без косметики. Красавица выглядит очень болезненно.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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