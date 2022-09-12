Кадыров пообещал «интересный сюрприз» для Киева от бойцов «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» подготовили «интересный сюрприз» для высшего руководства Украины.

12 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что служащие спецназа «Ахмат» под чутким руководством Султана Рашаева выполняют все поставленные правительством России в рамках спецоперации задачи.

Также Кадыров анонсировал «интересный сюрприз» для руководства киевского режима, который был тщательно подготовлен чеченскими бойцами, которые совместно с союзными силами «защищают Донбасс от бандеровской нечисти», однако более точную информацию глава Чечни не раскрыл.