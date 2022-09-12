У бывшего принца Чарльза, нового короля Карла III есть русские корни

Новый король Великобритании Карла III – потомок династии Романовых по отцовской и материнской линиям.

У королевы Англии Виктории было 9 детей и огромное количество внуков. Среди последних – король Великобритании Георг V, дед Елизаветы II и прадед Чарльза.

Мать Николая II Александра Датская была родной сестрой матери Георга V Марии Федоровны. Соответственно, Николай и Георг были двоюродными братьями, кстати, очень похожими внешне.

Более того, жена Николая II Александра Федоровна тоже была одной внучкой королевы Виктории.

Дед Чарльза по отцовской линии принц Андрей Греческий и Датский был потомком Романовых. Его прадедом был Николай I.

Отец Чарльза, принц Филипп приходился внуком Алисе Баттенберг, а она была правнучкой Виктории, а также племянницей русской императрицы Александры Федоровны.

Чарльз несколько раз был в России. В 1994 году он посетил Санкт-Петербург по приглашению Анатолия Собчака. В 2003 он приехал в город уже с официальным визитом.

Во время этих поездок Чарльз посетил собор, где похоронены Романовы, побывал в Петергофе и на Соловецких островах.