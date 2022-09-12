NI: критическая уязвимость в ядерном щите США даёт превосходство России

Публицист издания The National Interest Крис Осборн утверждает, что в американском ядерном щите есть брешь, которая выгодна Москве.

12 сентября сотрудник американской газеты National Interest Крис Осборн сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III, стоящая на балансе США и оснащаемая ядерной боевой частью, является пережитком времён холодной войны и при необходимости не сможет обойти систему противовоздушной обороны России.

По мнению Осборна, в будущем Minuteman 3 в США будет заменён новейшей ядерной ракетой Sentinel, однако она также нуждается в доработке и установке новой системы навигации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 