NI: критическая уязвимость в ядерном щите США даёт превосходство России
Публицист издания The National Interest Крис Осборн утверждает, что в американском ядерном щите есть брешь, которая выгодна Москве.
12 сентября сотрудник американской газеты National Interest Крис Осборн сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III, стоящая на балансе США и оснащаемая ядерной боевой частью, является пережитком времён холодной войны и при необходимости не сможет обойти систему противовоздушной обороны России.
По мнению Осборна, в будущем Minuteman 3 в США будет заменён новейшей ядерной ракетой Sentinel, однако она также нуждается в доработке и установке новой системы навигации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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