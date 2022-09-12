«Яндекс» продал холдингу VK сервисы «Дзен» и «Новости»

«Дзен» и «Новости» войдут в состав холдинга VK. В свою очередь «Яндекс» приобрел у VK сервис по доставке еды Delivery Club.

В «Яндекс» сообщили о закрытии сделки по продаже сервисов «Дзен» и «Новости» холдингу VK. Пресс-служба компании разъяснила пользователям, что все изменения, связанные с передачей прав собственности, будут вводиться постепенно.

В «Яндекс» рассказали, что развитие бренда Delivery Club будет развиваться. Сервис продолжит работу на технологической платформе с «Яндекс. Едой».

Сервисы «Дзен» и «Новости» будут доступны на портале Dzen.ru.