«Яндекс» продал холдингу VK сервисы «Дзен» и «Новости»
«Дзен» и «Новости» войдут в состав холдинга VK. В свою очередь «Яндекс» приобрел у VK сервис по доставке еды Delivery Club.
В «Яндекс» сообщили о закрытии сделки по продаже сервисов «Дзен» и «Новости» холдингу VK. Пресс-служба компании разъяснила пользователям, что все изменения, связанные с передачей прав собственности, будут вводиться постепенно.
В «Яндекс» рассказали, что развитие бренда Delivery Club будет развиваться. Сервис продолжит работу на технологической платформе с «Яндекс. Едой».
Сервисы «Дзен» и «Новости» будут доступны на портале Dzen.ru.
Опубликовано: Максим Алексеев
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