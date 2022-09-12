Новый председатель Генассамблеи ООН призвал РФ и Украину закончить конфликт
Глава 77-ой Генеральной ассамблеи при ООН Чаба Короши утверждает, что Москва и Киев должны прекратить конфликт на территории Украины.
Вечером понедельника новый председатель 77-ой Генассамблеи Организации объединённых наций Чаба Короши заявил, что конфликт на территории Украины должен быть завершён путём мирных переговоров между делегациями от Киева и Москвы.
Короши призвал Россию и Украину немедленно прекратить все боевые действия, взаимно отвести войска и предоставить гуманитарные коридоры и соответствующую помощь всем нуждающимся, кто стал жертвой кровопролитного украинского конфликта с 24 февраля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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