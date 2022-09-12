Экс-генерал США Бен Ходжес призвал мир готовиться к краху России

Бен Ходжес, который был генералом армии США в Европе и служил в Ираке и Афганистане, заявил, что Западу следует подготовиться к краху России.

По его мнению, это произойдет в ближайшие 4-5 лет. Он также считает, что российские войска прекратят борьбу к концу года.

Ходжес напомнил, что Запад не был готов к распаду СССР в 1991 году, поэтому сейчас нужно подготовиться к подобному развитию событий.

Причины распада России генерал видит в том, что огромные объемы коррупции и разоблачения военных станут неприемлемыми для российских граждан.

Он также уточнил, что пострадают два столпа российской промышленности: экспорт энергии и экспорт оружия.

Бывший глава британской армии лорд Даннат заявил, что Украине нужно все больше и больше оружия с Запада, чтобы продолжать борьбу.

Важной проблемой для российских войск лорд Даннат назвал боевой дух простых украинцев и военных страны.

Он также отметил, что украинцы добились некоторого успеха, но им еще предстоит долгий путь.