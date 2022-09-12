Япония планирует отменить требования к туристическим визам
Правительство Японии планирует отменить требования к туристическим визам для некоторых стран в рамках дальнейшего ослабления пограничного контроля, принятого для предотвращения распространения COVID-19.
Сообщается, что премьер-министр Фумио Кисида может уже на этой неделе принять решение об ослаблении, которое также позволит отдельным путешественникам посещать Японию без бронирования туристических агентств.
До пандемии в Японии не требовались туристические визы для посещения гражданами 68 стран и регионов.
Как сообщила в воскресенье газета Nikkei, правительство может отменить дневной лимит на прибытие к октябрю.
Заместитель главного секретаря кабинета министров Сейджи Кихара заявил в воскресной телевизионной программе, что слабая иена наиболее эффективна для привлечения въездного туризма.
На прошлой неделе иена упала на 1,7% до самого низкого уровня по отношению к доллару США за 24 года.
Ранее Япония повысила дневной потолок въезжающих с 20 000 до 50 000 и отменила требование о тестах на COVID перед отъездом.
В последние два года Япония запретила посещение большинству иностранных граждан из-за мер по замедлению распространения коронавируса.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Диетолог Кайла Гарритано назвала неожиданные способы, которые реально помогают похудеть
В Баварии из-за засухи пострадали уникальные боры черной сосны
Запад обвинил Зеленского и его команду в хищении гуманитарной помощи
В Сиднее местные жители не поладили с какаду из-за мусорных баков
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя