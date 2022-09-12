Япония планирует отменить требования к туристическим визам

Правительство Японии планирует отменить требования к туристическим визам для некоторых стран в рамках дальнейшего ослабления пограничного контроля, принятого для предотвращения распространения COVID-19.

Сообщается, что премьер-министр Фумио Кисида может уже на этой неделе принять решение об ослаблении, которое также позволит отдельным путешественникам посещать Японию без бронирования туристических агентств.

До пандемии в Японии не требовались туристические визы для посещения гражданами 68 стран и регионов.

Как сообщила в воскресенье газета Nikkei, правительство может отменить дневной лимит на прибытие к октябрю.

Заместитель главного секретаря кабинета министров Сейджи Кихара заявил в воскресной телевизионной программе, что слабая иена наиболее эффективна для привлечения въездного туризма.

На прошлой неделе иена упала на 1,7% до самого низкого уровня по отношению к доллару США за 24 года.

Ранее Япония повысила дневной потолок въезжающих с 20 000 до 50 000 и отменила требование о тестах на COVID перед отъездом.

В последние два года Япония запретила посещение большинству иностранных граждан из-за мер по замедлению распространения коронавируса.