Минпросвещения России: уроки посвященные спецоперации будут проходить в российских школах

Министр просвещения РФ Кравцов сообщил, что уроки посвященные спецоперации будут проходить в школах и их никто не отменял.

Сегодня на заседании комитета Госдумы министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что уроки в российских школах посвященные военной операции на Украине будут проходить в течении всего года. Министр Кравцов сообщил, что эти уроки на важные темы будут проходить в формате классного часа и будут проводиться в начале каждой учебной недели.

Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, нравственность и историческое просвещение. РИА Новости сообщают, что первый такой урок уже прошел в российских школах 5 сентября.