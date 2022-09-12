Минпросвещения России: уроки посвященные спецоперации будут проходить в российских школах
Министр просвещения РФ Кравцов сообщил, что уроки посвященные спецоперации будут проходить в школах и их никто не отменял.
Сегодня на заседании комитета Госдумы министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что уроки в российских школах посвященные военной операции на Украине будут проходить в течении всего года. Министр Кравцов сообщил, что эти уроки на важные темы будут проходить в формате классного часа и будут проводиться в начале каждой учебной недели.
Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, нравственность и историческое просвещение. РИА Новости сообщают, что первый такой урок уже прошел в российских школах 5 сентября.
Опубликовано: Елена Калиновская
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