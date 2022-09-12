Эксперты объяснили, в чем отличие белых яиц от коричневых

Именно эти два варианта встречаются на магазинных полках. И покупатели нередко задаются вопросом, какому виду яиц отдать предпочтение.

Почему одни яйца белые, а другие - коричневые? Все очень просто: светлые куры несут светлые яйца, а рябушки - потемнее.

"Загорелость" дает пигмент протопорфирин. У белых пород кур организм запрограммирован так, что пропускает этот этап и не придает яйцу цвета. Здесь надо отметить, что с возрастом куры несут яйца побольше по размеру, а пигмента на них идет столько же. То есть, с возрастом у несушек яйца становятся светлее.

Единственная разница белых яиц от коричневых - в цвете верхнего слоя скорлупы. Но кое-где использован маркетинговый ход, что якобы коричневые яйца несут деревенские курочки, а белые – с птицефабрики.

Но сельские жители знают: деревенские курочки вполне себе несут и белые яйца. Что касается скорлупы, то ее толщина зависит не от цвета, а от возраста несушки. Чем она моложе, тем скорлупа толще.

На самом деле никакой разницы между белым или коричневым яйцом нет. Они одинаково полезны, если куры получали нужные вещества. И скорлупа одинакова прочна, если несушки - одного возраста.