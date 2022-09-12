Глава Моссада предупредил, что ядерная сделка не защитит Иран от действий Израиля

Директор Моссада Дэвид Барнеа в своем первом публичном выступлении в понедельник предупредил, что если Иран подпишет новое ядерное соглашение, это не помешает Моссаду проводить операции в стране.

Барнеа сказал что текущие переговоры между Ираном, США и другими странами основаны на иранской лжи, и ясно дал понять, что Израиль не согласен с этой позицией.

По его словам, Израиль не участвует в этой игре с закрытием глаз, не отворачивается от доказанной правды, но полагается на факты.

Барнеа заявил, что Моссад и его партнеры будут разоблачать любого, кто стоит за попытками террористической деятельности.

Он отметил, что иранские правители должны осознавать тот факт, что активизация любых сил против Израиля прямо или косвенно через посредников будет встречена пагубными действиями на земле Ирана.

Это означает, сказал он, что даже если прокси-группа, такая как базирующаяся в Ливане «Хизбалла», нанесет удар по Израилю, ответ будет направлен против Ирана, а не Ливана.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил вчера израильским дипломатическим корреспондентам, что «на данный момент кажется, что соглашение с Ираном не будет подписано, по крайней мере, до промежуточных выборов в США 8 ноября.

Барнеа предупредил, что когда сделка будет заключена, Иран, скорее всего, усилит свою агрессию на Ближнем Востоке.