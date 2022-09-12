Во Франции решили не отказывать россиянам в выдаче виз

Граждане России будут получать краткосрочные французские визы на новых условиях.

Об этом заявила пресс-служба посольства Франции в России.

В дипведомстве отметили, что теперь визовый сбор для россиян будет увеличен с прежних 35 евро до 80 евро, а сроки рассмотрения запроса на получение визы увеличатся до 45 дней.

Это решение касается только краткосрочных виз - с долгосрочными ничего не меняется.

Подавать документы по-прежнему можно будет в один из 18 центров VFS Global на территории России, а заявление на получение шенгена - через портал France-visas.gouv.fr.