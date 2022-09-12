Греция получила первые 2 модернизированных истребителя F-16 из 83 на фоне напряженности с Турцией

ВВС Греции в понедельник получили первую пару модернизированных военных самолетов F-16 в рамках программы модернизации существующего парка истребителей.

Программа стоимостью 1,5 млрд долларов реализуется на фоне растущей напряженности в отношениях с соседней Турцией.

Два F-16, представленные на авиабазе Танагра к северо-западу от Афин, являются первыми из 83 самолетов, которые к концу 2027 года будут переоснащены передовой электроникой, радаром и вооружением греческой аэрокосмической промышленностью в сотрудничестве с американским производителем Lockheed Martin.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Греции генерал Константинос Флорос заявил, что успешное и своевременное завершение программы является вопросом высочайшей национальной важности.

По его словам, любому потенциальному агрессору придется дважды или трижды подумать, прежде чем попытать счастья. Флорос сказал, что новые самолеты увеличат присутствие Греции в НАТО.

Отношения с историческим региональным соперником Турцией достигли нового минимума после неоднократных, плохо завуалированных угроз со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он говорил, что его страна может вторгнуться на греческие острова в восточной части Эгейского моря. Турция утверждает, что острова были незаконно милитаризованы.

Греция заявляет, что должна защитить их от возможного нападения. Два союзника по НАТО также расходятся во мнениях по поводу прав на добычу газа и нефти на шельфе, и их истребители регулярно перехватывают друг друга или участвуют в имитационных воздушных боях над Эгейским морем.