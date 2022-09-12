Из-за карантина в Китае жителям не хватает еды и предметов первой необходимости
Жители заблокированных из-за COVID районов по всему Китаю жалуются на нехватку продуктов питания и предметов первой необходимости.
Десяткам миллионов людей как минимум в 30 регионах было приказано оставаться дома в условиях частичной или полной изоляции.
В Синьцзяне в результате недельного карантина в Или-Казахском автономном округе недалеко от границы с Казахстаном отчаявшиеся жители обращаются за помощью в социальных сетях.
В одном из постов было показано видео, на котором мужчина-уйгур, охваченный эмоциями, говорит, что его трое детей не ели в течение трех дней.
В городе Инин, столице Или, был широко распространен общий онлайн-документ с более чем 300 срочными запросами на еду и лекарства.
В юго-западной провинции Гуйчжоу власти без предупреждения заблокировали район столицы провинции Гуйян, в результате чего 500 000 жителей оказались дома без возможности подготовиться.
По сообщению газеты Guardian, в зданиях были отключены лифты, чтобы люди не уходили. Люди не могут делать заказы в интернете, поскольку они не доставляются, а все магазины закрыты.
Власти изо всех сил пытаются сдержать локальные вспышки в преддверии съезда коммунистической партии в октябре.
Опубликовано: Светлана Репина
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