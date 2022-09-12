Диетолог Кайла Гарритано назвала неожиданные способы, которые реально помогают похудеть
Во время похудения стоит сосредоточиться на поддержании здорового образа жизни, а не только на потере лишних килограммов.
Диетолог Кайла Гарритано рекомендует изменить свои привычки в еде, чтобы добиться хороших результатов.
Один из способов – делить пищу на порции и помещать в морозильную камеру. Когда человек покупает скоропортящиеся продукты, он спешит съесть их до истечения срока годности.
Замороженные продукты требуется сначала разморозить, поэтому риск импульсивного переедания снижается.
Еще один хороший метод – записывать все, что было съедено за день. Это позволяет объективно оценить количество и калорийность съеденного.
Исходя из результатов исследований, люди, которые записывают, что они едят, теряют вдвое больше веса, чем те, кто этого не делает.
Диетолог советует перелить масло в бутылку с распылителем. Дело в том, что из бутылки легко перелить масло, например, в салат.
Между тем масла содержат большое количество калорий, и слишком большое их потребление может остановить похудение.
Один из секретов успешного избавления от лишних килограммов – есть на 3 кусочка меньше, чем обычно. Это касается каждого приема пищи. При этом есть рекомендуется медленно и осознанно, хорошо пережевывая пищу.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диетолог Кайла Гарритано назвала неожиданные способы, которые реально помогают похудеть
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