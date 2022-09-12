Диетолог Кайла Гарритано назвала неожиданные способы, которые реально помогают похудеть

Во время похудения стоит сосредоточиться на поддержании здорового образа жизни, а не только на потере лишних килограммов.

Диетолог Кайла Гарритано рекомендует изменить свои привычки в еде, чтобы добиться хороших результатов.

Один из способов – делить пищу на порции и помещать в морозильную камеру. Когда человек покупает скоропортящиеся продукты, он спешит съесть их до истечения срока годности.

Замороженные продукты требуется сначала разморозить, поэтому риск импульсивного переедания снижается.

Еще один хороший метод – записывать все, что было съедено за день. Это позволяет объективно оценить количество и калорийность съеденного.

Исходя из результатов исследований, люди, которые записывают, что они едят, теряют вдвое больше веса, чем те, кто этого не делает.

Диетолог советует перелить масло в бутылку с распылителем. Дело в том, что из бутылки легко перелить масло, например, в салат.

Между тем масла содержат большое количество калорий, и слишком большое их потребление может остановить похудение.

Один из секретов успешного избавления от лишних килограммов – есть на 3 кусочка меньше, чем обычно. Это касается каждого приема пищи. При этом есть рекомендуется медленно и осознанно, хорошо пережевывая пищу.