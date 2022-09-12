Верещук: задержанным в Украине учителям из РФ грозит 12 лет тюрьмы
Украинский вице-премьер Ирина Верещук утверждает, что под Харьковом задержали учителей из России, преподававших школьникам российскую учебную программу.
В понедельник вечером вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что после контрнаступления украинских военных на Харьковскую область в регионе были обнаружены российские учителя, которые обучали украинских школьников по российской образовательной программе. По данным Верещук, задержанным угрожает 12 лет лишения свободы и они не могут быть обменяны как военнопленные.
Также Ирина Верещук утверждает, что под Харьковом также задержали и украинских учителей, учивших детей по русским учебникам, ввиду чего им грозит 15 лет нахождения в тюрьме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Диетолог Кайла Гарритано назвала неожиданные способы, которые реально помогают похудеть
Исполнитель главной в корейском сериале «Игра в кальмара» стал лауреатом «Эмми»
Запад обвинил Зеленского и его команду в хищении гуманитарной помощи
В Баварии из-за засухи пострадали уникальные боры черной сосны
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя