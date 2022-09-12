Гладков объявил эвакуацию из двух сёл Белгородской области России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что в сёлах Нехотеевка и Журавлёвка объявлена эвакуация.

В ночь на 13 сентября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил, что призывает местных жителей, ещё оставшихся в деревнях Нехотеевка и Журавлёвка, немедленно эвакуироваться из своих жилищ с перспективой вернуться обратно после стабилизации ситуации в области.

Напомним, что 12 сентября вооружённые силы Украины обстреляли российское село в Белгородской области, убив одного гражданина России и ранив четверых.