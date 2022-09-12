Гладков объявил эвакуацию из двух сёл Белгородской области России
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что в сёлах Нехотеевка и Журавлёвка объявлена эвакуация.
В ночь на 13 сентября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил, что призывает местных жителей, ещё оставшихся в деревнях Нехотеевка и Журавлёвка, немедленно эвакуироваться из своих жилищ с перспективой вернуться обратно после стабилизации ситуации в области.
Напомним, что 12 сентября вооружённые силы Украины обстреляли российское село в Белгородской области, убив одного гражданина России и ранив четверых.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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