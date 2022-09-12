Global Times: Путин сделал важное заявление о США, которое окажет влияние на весь мир
На ВЭФ президент России Владимир Путин заявил о том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию.
Обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн на страницах издания пишет о том, что на Восточном экономическом форуме, который проходил недавно в Владивостоке президент России Владимир Путин произнес очень важную речь. По мнению журналиста главное в выступлении лидера Российского государства-это то, что США теряет превосходство в мировой политике и уже никто не сможет изолировать Россию.
Автор убежден, что Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. И несмотря на введенные санкции мы скоро увидим новую Россию объединенную с Востоком, подытожил Вэн.
Опубликовано: Елена Калиновская
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