Global Times: Путин сделал важное заявление о США, которое окажет влияние на весь мир

На ВЭФ президент России Владимир Путин заявил о том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию.

Обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн на страницах издания пишет о том, что на Восточном экономическом форуме, который проходил недавно в Владивостоке президент России Владимир Путин произнес очень важную речь. По мнению журналиста главное в выступлении лидера Российского государства-это то, что США теряет превосходство в мировой политике и уже никто не сможет изолировать Россию.

Автор убежден, что Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. И несмотря на введенные санкции мы скоро увидим новую Россию объединенную с Востоком, подытожил Вэн.