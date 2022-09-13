ВС Азербайджана и Армении начали бой на границе с применением артиллерии
В ночь на 13 сентября на армянско-азербайджанской границе вновь вспыхнули боевые действия.
Пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила, что 13 сентября примерно в 00:05 по местному времени войска Азербайджана начали обстреливать армянские территории по всей протяжённости границы, применяя крупнокалиберную артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
Министерство обороны Азербайджана подтверждает начало боевых действий, однако подчёркивает, что это было срочной и вынужденной мерой, поскольку армянские войска якобы скрытно заминировали участки дороги возле азербайджанских погранпереходов, что спровоцировало эскалацию конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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