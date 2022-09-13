Пашинян срочно позвонил Путину после обострения обстановки на границе с Азербайджаном
Армения и Азербайджан во вторник (13 сентября) сообщили о крупномасштабных столкновениях на границе, в результате которых погибли азербайджанские военнослужащие.
«Во вторник в 00:05 (20:05 мск) Азербайджан начал интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберного огнестрельного оружия армянских военных позиций в направлении городов Горис, Сотк и Джермук», - говорится в сообщении Министерство обороны Армении.
В своем заявлении ведомство отметило, что Азербайджан также использовал беспилотники.
Со своей стороны, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в «масштабных диверсионных действиях» вблизи приграничных районов Дашкесан, Кельбаджар и Лачин, добавив, что ее армейские позиции «подвергались обстрелу, в том числе из траншейных минометов».
«Среди (азербайджанских) военных есть потери», — заявили в Минобороны Азербайджана.
Поздно вечером премьер-министр Армении обсудил ситуацию на границе с президентом России Владимиром Путиным.
Он также провел телефонные переговоры с президентом Франции Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Соединенные Штаты заявили, что они «чрезвычайно обеспокоены» этими сообщениями о нападениях, призвали в понедельник через своего госсекретаря Энтони Блинкена к немедленному прекращению боевых действий.
Опубликовано: Тарас Медведев
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