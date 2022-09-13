Греция «готова дать отпор» тем, кто «угрожает» ее территории

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в понедельник, 12 сентября в Париже, что его страна готова противостоять любой угрозе своему суверенитету.

«Мы готовы противостоять всем тем, кто угрожает нам высадиться на наши острова, на нашу территорию», — заявил Кириакос Мицотакис на приеме президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.

Он упомянул о шести истребителях Rafale и трех фрегатах обороны и интервенции (DFI), приобретенных в марте Афинами, и поблагодарил Францию за ее поддержку перед лицом «провокаций» Турции. 

«Мы всегда открыты для обсуждения и диалога», — добавил премьер-министр Греции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно обвинил Грецию в оккупации островов Эгейского моря и предупредил, что турецкие вооруженные силы могут «прибыть уже завтра и сделать то, что необходимо».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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