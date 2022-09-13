США призывают заинтересованные страны репатриировать своих граждан из лагеря Аль-Холь
Генерал Майкл Курилла, глава американского военного командования на Ближнем Востоке, призвал в понедельник, 12 сентября, заинтересованные страны репатриировать своих граждан из лагеря Аль-Холь в Сирии.
Расположенный на северо-востоке Сирии и находящийся под управлением Сирийских демократических сил (СДС, в котором преобладают курды), лагерь стал домом для десятков тысяч человек, захваченных в плен или бежавших от наступления на последний оплот группировки «Исламское государство» (ИГ) в 2019 году.
«В настоящее время в лагере проживает около 54 000 человек, в том числе 27 000 иракцев и около 18 000 сирийцев, а также 8 500 иностранцев», — заявил глава Centcom.
По данным ООН, половина населения лагеря моложе 18 лет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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