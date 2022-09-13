Домашнее кенгуру убило австралийца и блокировало проезд полиции к месту происшествия

Кенгуру подозревается в убийстве 77-летнего мужчины, который держал его в качестве домашнего питомца, сообщила австралийская полиция во вторник (13 сентября).

Это будет первая смертельная атака сумчатого животного за 86 лет, заявили в полиции.

Полиция сообщила, что мужчина был найден поздно вечером в воскресенье с «серьезными травмами» на участке в малонаселенном городе Редмонд, Южная Австралия.

«Считается, что сегодня утром на мужчину напал кенгуру», — сказал представитель полиции штата. На место выехала бригада медиков, но семидесятилетний пострадавший скончался на месте.

«На территории кенгуру блокировал доступ машины скорой помощи к пострадавшему», — добавили в полиции.

Полиция заявила, что им пришлось усыпить животное, потому что оно «представляет постоянную угрозу для спасательных служб».

Хотя вид кенгуру не был идентифицирован, регион Глубокий Юг Западной Австралии является домом для западного серого кенгуру, самец которого может достигать 2,2 метра в длину и весить до 70 кг.